Объединение фанатов «Интера» — Лукаку: «Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной, а ты им не являешься»
Объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом форварда «Челси» Ромелу Лукаку в «Ювентус».
«Тот, кто предал однажды, вернется, чтобы предать снова. Не потому, что это приносит удовольствие, а потому что таков его характер.
Ты, Ромелу, предал всех нас. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, смеялись над тобой. Теперь ты отплатил за это ударом ножа, который достоин Брута. Ты целовая эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь продаешь себя тому, кто предложит самую высокую цену, как дешевый наемник.
Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной, а ты им не являешься», – сказано в заявлении Curva Nord.
30-летний форвард выступал за «Интер» на правах аренды в предыдущем сезоне. До этого он уже играл за команду с 2019 по 2021 годы. «Интер» вел переговоры о выкупе бельгийца, но вышел из них после того, как Лукаку связался с «Ювентусом».
В 2022 году Лукаку заявил, что никогда не перейдет в «Ювентус» или «Милан».
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Сассуоло – Аталанта
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