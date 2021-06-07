Бельгия перед Россией: Азар вернулся, Лукаку в огне, Де Брейне пока нет

Ближайший соперник нашей национальной сборной провел заключительную контрольную игру перед стартом Евро-2020 и победил Хорватию (1:0).

Товарищеские матчи

Бельгия — Хорватия — 1:0 (1:0)

Гол: Лукаку, 38.

Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 46), Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Шадли (Т.Азар, 71), Феррейра-Карраско (Э.Азар, 81), Дендонкер (Доку, 81), Тилеманс, Мертенс (Фанакен, 68), Лукаку.

Хорватия: Ливакович, Вида, Врсалько, Чалета-Цар, Баришич (Гвардиол, 46), Модрич (Пашалич, 61), Перишич (Оршич, 80), Ковачич (Влашич, 62), Брозович, Петкович (Брекало, 70), Ребич (Крамарич, 63).

Судья: Айтекин (Германия).

6 июня. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

Потери

За неделю до старта чемпионата Европы у Бельгии не все в порядке с составом. В заявку на товарищеский матч с Хорватией попали только 23 игрока из 26. Все из-за травм. Кевин Де Брейне после переломов в финале Лиги чемпионов перенес операцию и только в понедельник присоединится к сборной. Аксель Витсель до сих пор не готов играть — полузащитник дортмундской «Боруссии» разорвал ахилл в январе, и изначально было понятно, что Роберто Мартинес рискует с включением его в состав. Кроме того, после товарищеской игры с Грецией из-за ушиба выбыл защитник Дедрик Боята — но он точно к субботе восстановится.

Когда вернется в команду Де Брейне, все еще непонятно. Мартинес еще до игры с Грецией предполагал, что лидер «Манчестер Сити» сможет сыграть с Россией, а по поводу Витселя испанец не сказал ничего. Судя по тенденции, экс-полузащитник «Зенита» в 1-м туре не сыграет.

Железная основа

Травма Витселя означает, что пара в середине поля утверждена — там сыграют Тилеманс и Дендонкер. Здоровый Витсель, скорее всего, вытеснил бы первого из стартового состава, но сейчас альтернативы нет. Они же сыграли и со сборной Хорватии.

Центральные защитники тоже понятны. Если в игре с Грецией Мартинес попробовал Бояту в качестве страхующего центрального, то в матче с Хорватией вернулся к привычному варианту — Джейсон Денайер в центре, левее Ян Фертонген, а правее Тоби Алдервейрелд.

По голкиперу тоже вопросов нет — очевидно, что место в воротах займет Тибо Куртуа. Центральным нападающим предсказуемо будет Ромело Лукаку, который в воскресенье снова показал свой уровень и забил пятый мяч в пяти последних матчах за сборную.

Туманные фланги

А дальше — возможны варианты. Центральная ось у Бельгии выверена, но с четырьмя фланговыми игроками не все ясно. Правым латералем должен быть Тома Менье, но в игре с Хорватией хорошо смотрелся Тимоти Кастань. Бельгия применила гибридную схему: привычная 3-4-2-1 трансформировалась в 4-4-2 без мяча — Кастань опускался в линию обороны, а Фертонген (во втором тайме — Томас Фермален) смещался из центра защиты левее. При этом защитник «Лестера» активно подключался вперед, так что конкуренция у Менье высокая. Хотя защитник дортмундской «Боруссии» все равно должен занять место в основе на игру с Россией.

На левом фланге полузащиты возможны два варианта: в игре с Грецией блестяще сыграл Торган Азар, но на матч с Хорватией вышел Насер Шадли — и сыграл слабо. Бельгия гораздо чаще развивала атаки через правый край, где действовал Кастань. В последние 20 минут на поле вышел Торган Азар — и игра чуть преобразилась.

If Lukaku would've made this ... ? pic.twitter.com/nIy4ujKODd — ESPN FC (@ESPNFC) June 6, 2021

Вместе с Лукаку впереди должны играть Дрис Мертенс и Де Брейне. Форвард «Наполи» несомненно будет в основе — он достойно провел матчи с Грецией и Хорватией. Но что если не восстановится хавбек «Манчестер Сити»?

Мартинес явно готов к худшему развитию событий, поэтому оба товарищеских матча почти целиком слева от Лукаку дейстовал Янник Карраско. Вингер «Атлетико» провел сильный сезон после возвращения в Испанию, и Мартинес ему явно доверяет. В игре с Грецией Карраско отдал голевую передачу, а сейчас мог забить — попал в перекладину. При этом он не только активно участвовал в позиционной игре, но и исполнял почти все стандарты. Хотя тот угловой, с которого забил Лукаку, подавал Мертенс.

?? BELGIQUE 1 — 0 CROATIE ??



A 10 minutes du terme, Eden Hazard fait son entr?e en jeu, alors que la Belgique m?ne toujours 1-0 #BELCRO



?? Pour suivre la fin du match en direct : https://t.co/uIm9myuUhH pic.twitter.com/NqS3vc34gW — TMC (@TMCtv) June 6, 2021

Вопрос Азара

Сама игра во втором тайме была очень медленной, хотя один голевой момент Бельгия все-таки упустила — вездесущий Лукаку с метра головой пробил прямо во вратаря.

Но главным событием матча стал даже не гол, а замена на 81-й минуте — впервые с ноября 2019 года на поле в составе сборной Бельгии появился Эден Азар. Все это время полузащитнику «Реала» мешали то травмы, то коронавирус. За десять минут на поле Азар-старший ничего внятного не показал, но все хотя бы увидели, что лишнего веса у него нет. На сегодня хавбек мадридского клуба — точно не футболист стартового состава. Об этом говорит и форма Азара: в 2021 году бельгиец забил всего два мяча. Однако отметим важную деталь: когда он вышел на поле, сразу получил повязку. Напомним, что Азар был капитаном сборной и на Евро-2016, и на чемпионате мира в России.