Готова ли сборная России к Евро-2020? Рабинер подводит итоги контрольных матчей и прогнозирует состав на Бельгию

Большой аналитический материал от обозревателя «СЭ».

Главное — подготовить команду физически как к ЧМ-2018

Победа в один мяч в последнем контрольном матче перед стартом большого турнира — психологически, на мой взгляд, для сборной России как раз то, что доктор прописал. После нее не остается места ни для эйфории (не забили слабым болгарам с игры), ни для самоуничижения. Выигрыш при этом был абсолютно заслуженным — голевых моментов у россиян было с полдюжины, и правильный глагол после заработанного Алексеем Миранчуком и реализованного Александром Соболевым пенальти на 84-й минуте — «дожали». Теперь можно спокойно продолжать работу, стоя двумя ногами на земле и не копаясь в собственных головах: а туда ли мы идем?

«Убеждены, что 12 июня будем намного свежее», — это одна из ключевых послематчевых фраз Станислава Черчесова. По ЧМ-2018 мы знаем, что этот штаб умеет подводить команду к турниру физически. А «физика» в нашем случае — основа основ, и это далеко не открытие сегодняшних дней. У Черчесова с первым вице-президентом РФС Никитой Симоняном, сидящих в соседних кабинетах в Доме футбола, эта тема проходит под кодовым словом «ONLY».

Симонян как-то пришел к Черчесову с рассказом, как перед Евро-1988 он, начальник команды, пришел к главному тренеру Валерию Лобановскому с их общими с помощниками, Юрием Морозовым и Сергеем Мосягиным, сомнениями: мол, нагрузки высокие, футболисты подсели, не надо ли их сбавить? Лобановский предугадал тему разговора и сказал: «Никита Палыч, неужели вы не можете понять, что только на базе высокой функциональной, атлетической, а отсюда и волевой подготовки мы можем добиваться каких-либо успехов? Как только мы снизим эти компоненты — нам делать нечего!»

И это при том, что сегодня мы и мечтать не можем о том среднем уровне футболистов сборной СССР и о таких звездах, как тогдашние Заваров, Михайличенко, лучший вратарь мира 1988 года Дасаев и другие. Тем не менее Лобановский делал на этом акцент и 33 года назад. После этого рассказа Черчесов, всякий раз заходя в кабинет к Симоняну, говорил: «Никита Палыч, ТОЛЬКО на базе высокой функциональной...» Со временем они сократили ее до одного слово «only» — «только» по-английски. Черчесов произносит ее — и они с Симоняном улыбаются, понимая, о чем речь.

У Черчесова, как и у любого современного тренера сборной России, шанс успешно сработать на большом турнире ровно один, — грубо говоря, перебегать соперников. Разумеется, зная, куда и зачем бежать, будучи при этом подготовленными тактически и не потеряв никого из ключевых футболистов из-за травм. Этот рецепт сработал на ЧМ-2018, а как будет сейчас — скоро узнаем. Понимание, что штаб знает, что делает, есть, но гарантий быть не может. Ведь и Лобановскому, отлично подготовившему команду функционально к ЧМ-1986 и Евро-1988, не удалось сделать то же самое с постаревшим коллективом на ЧМ-1990.

С одной стороны, нельзя сказать, что Черчесов делает ставку на тех же игроков, что три года назад. В стартовом составе на Евро-2020 выйдут от трех до пяти человек, составлявших костяк сборной на домашнем чемпионате мира, — точно Головин, Зобнин и Дзюба, возможно, Жирков и Марио Фернандес. С другой, средний возраст стартового состава высок — против Болгарии он составил 29,4 года. Но и в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018 он был ровно 29 лет. Что не помешало команде полететь на самом турнире.

А в плане понимания, что команде надо делать на поле, нынешние матчи с Польшей (прежде всего первый тайм) и Болгарией смотрелись выигрышнее встреч с Австрией и Турцией три года назад, когда за 180 минут плюс добавленные сборная России нанесла один (!) удар в створ. Но главные козыри команда, как выяснилось, приберегла на сам турнир. Вместе с появившейся как раз к первому матчу с Саудовской Аравией свежестью. Это еще одна причина, по которой к впечатлениям от контрольных игр не стоит относиться слишком уж буквально.

Более того, если бы команда Черчесова в субботу на «Динамо» порхала как бабочка и жалила как пчела, сомнений в правильности метода подготовки к турниру лично у меня было бы как раз таки больше. Мы ведь помним, к чему приводит преждевременный выход на пик формы, как это было, например, в 2012 году: танцы с бубнами после 3:0 в «товарняке» с самой Италией, а потом и 4:1 в первом матче Евро с Чехией обернулись тем, что к последнему матчу в группе с Грецией команда Дика Адвоката встала, проиграла и в плей-офф не вышла. Тогда сборная весь период подготовки работала в поддерживающем режиме, без серьезных нагрузок, и легкость в ногах на старте оказалась обманчивой.

То, что в последней трети матча с болгарами россияне оказались способны взвинтить темп и загонять болгар, — хороший знак, как и удачные выходы на замену Мостового, Миранчука, Соболева. Усиление игры со скамейки — то, чего сборной России в последнее время часто не хватало (вспомнить хотя бы Лигу наций), а это — обязательный фактор успеха. И сейчас нет ощущения, что у нас есть только стартовый состав и больше никого.

Восемь «железных». Из них не все ясно только по Караваеву и его позиции

По тому, с какой схемой сборная России провела матчи с Польшей и Болгарией, становится очевидным: с четырьмя защитниками мы на Евро играть не будем. Если уж с болгарами, у которых вообще не было атаки, штаб Черчесова выбрал модель с тремя центральными защитниками — значит, с огромной долей вероятности так же мы будем играть даже с Финляндией. Она, как и Бельгия при Роберто Мартинесе, тоже играет с тремя центральными — то есть Черчесов тем самым еще и «отзеркалит» бельгийцев: прием в сегодняшнем футболе очень распространенный.

При этом абсурд — делать по схеме вывод об акценте команды на атаку или оборону. Нет в Италии более яркой в атаке команды, чем «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини, которая постоянно действует именно так. «Интер» Антонио Конте остроатакующим не назовешь, но чемпион Италии — вторая по результативности команда серии А, уступившая «Аталанте» (89 и 90) лишь один мяч. «Барселона», «Лестер», периодически «Лейпциг», наконец, чемпион Испании «Атлетико», который при игре в три центральных владел мячом больше, чем когда-либо при Диего Симеоне. А «Спартак» Доменико Тедеско был сильно оборонительным коллективом? Принципы игры команды — в миллион раз важнее «крестиков-ноликов».

Кстати, Черчесов не зря перед игрой с Болгарией сказал, что схема будет «немного другой». Изменения коснулись расположения игроков в центральной зоне. Против Польши в полузащите играли ромбом — Оздоев (потом Мухин) в его основании, Головин и Зобнин по бокам, Миранчук (затем Жемалетдинов) на вершине. Теперь же Зобнин с Оздоевым играли на одной линии в опорной зоне, пусть первый куда чаще включался в атаку. Головин же с Ионовым расположились в полуфлангах под Дзюбой.

Два матча — не схемы, но два варианта. Очевидно, что ряд игроков штаб видит только в определенной схеме — допустим, Жемалетдинова при ромбе. Учитывая, что в гостях с более сильными поляками играли ромбом, а дома с закрывшимися на своей трети поля болгарами — с двумя опорниками в линию, логика подсказывает, что с Бельгией Черчесов применит первую модель.

Кто именно выйдет на поле? История последних контрольных матчей перед ЧМ-2018 показывает, что по мере приближения турнира состав команды все больше становится похожим на тот, что выйдет в официальном матче. Так, после 0:1 от Австрии Черчесов поменял Граната, Кудряшова и Кузяева соответственно на Кутепова, Дзагоева и Газинского. Вся вторая тройка вышла и на Саудовскую Аравию. Единственным же изменением после Турции стал очевидный выход справа в обороне Марио Фернандеса, которому в контрольной игре по тем или иным причинам дали отдохнуть и выпустили лишь в концовке матча. То есть в последней контрольной встрече играла почти основа.

Будет ли так же и теперь? Не уверен — хотя бы по тем же соображениям, связанным с нюансами схемы, что были изложены выше. Ясно одно: те, кто вышел в основе в обоих контрольных матчах, железно выйдут с первых минут против Бельгии. На ЧМ было именно так: семеро — Акинфеев, Игнашевич, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов и Смолов — начинали матчи и с Австрией, и с Турцией, и с Саудовской Аравией. Таких, кто выпал бы из состава, проведя оба контрольных матча, не было.

Сейчас таких людей восемь — Шунин, Джикия, Семенов, Караваев, Зобнин, Оздоев, Головин, Дзюба. Семенов, правда, на Болгарию вышел экстренно — после травмы Кудряшова на разминке. Но слова Черчесова после игры, что ему (видимо, по результатам тестов) дали отдохнуть после тяжелых сборов и в основе его не было только из-за этого, развеивают какие-либо сомнения в выходе защитника «Ахмата» на Бельгию.

В этой восьмерке вопросы только по некоторым позициям. Например, где будет играть Караваев. Появление Марио Фернандеса, если он будет готов играть с первых минут, автоматически переведет его налево. Теоретически возможно, что с Бельгией выйдет и Жирков, что вообще лишит Караваева места в основе. Но и его гол Польше (единственный с игры для России в двух матчах), и необходимость огромного объема челночной оборонительной работы против бельгийцев, на которую у Юрия Валентиновича уже вряд ли хватит сил, и опять же статистика со стопроцентным выходом в основе первой турнирной игры у Черчесова тех, кто появлялся в двух проверочных матчах, — все это, на мой взгляд, говорит за то, что Караваев с Бельгией выйдет сразу. А появится ли Жирков слева или Марио справа — зависит от состояния последнего. Вариант с Кузяевым на левой бровке в Польше, думаю, был исключительно ситуативным.

Невыход Мухина в матче с Болгарией, если не будет никакого форс-мажора с Оздоевым или Зобниным, исключает его выход с первых минут на Бельгию. Черчесов — тренер не спонтанный, у него не бывает такого, чтобы человек не провел в стартовом составе за сборную ни единой игры, выходил только на замену и вдруг появился в основе в матче такой значимости. К этому надо быть готовым, и главный тренер любит подводить футболистов к такой роли постепенно. 19-летнего новичка ЦСКА он ценит, но пока вряд ли настолько, чтобы бросить его в бельгийское пекло сразу.

Баринов-защитник — свежий ветер в сборной. И это очень интересно

Вопросов, таким образом, остается три. О первом уже сказано — Марио или Жирков, и это скорее вопрос медицинский, а не тактический. Второй (если исходить из того, что травма Кудряшова не позволит ему сыграть с Бельгией, а Баринову его повреждение — позволит) — Баринов или Дивеев в роли одного из центральных защитников. Будь все здоровы, играл бы, конечно, опытнейший Кудряшов, тем более что он левша, а теперь Черчесов вынужден будет выпустить, как с Болгарией, правоногого Семенова на позицию левого центрального защитника (левша Джикия нужнее в самом центре).

Почти уверен, что в этом случае, несмотря на отсутствие опыта игры на этой позиции, Черчесов выпустит Баринова. Опять же: Дивеев ни в одном из двух контрольных матчей в основе не выходил, хотя оба раза и появлялся на замену. Это момент показательный, как и то, что, когда внезапно на разминке травмировал икроножную мышцу Кудряшов, главный тренер сделал выбор в пользу оставшегося уже было на скамейке Семенова, а не более свежего, казалось бы, Дивеева.

Мы не видим тренировочную работу сборной, но все говорит за то, что если, например, Евгеньев там проиграл Баринову конкуренцию вчистую, то Дивеев — просто проиграл. Это, конечно, удивительно с точки зрения непрофильности позиции центрального защитника для номинального хавбека «Локо» — но тренеры сборной не враги себе. И в первом тайме матча с Болгарией мы в этом убедились. Правда, в оборонительных действиях у Дмитрия была пара ошибок, и «отсутствие навыка» (так выразился в репортаже Леонид Слуцкий) Бельгия наверняка высветит гораздо более явно.

Но Баринов придает гораздо больше креатива и разнообразия началу и даже развитию атаки. Понятно, что надо делать большую поправку на уровень болгар, но я ни с одним соперником за все время Черчесова во главе сборной не видел такого активного участия защитника в атакующих действиях.

Мне кажется, что и необычно частые проникновения Романа Зобнина в штрафную болгар или к ее подступам связаны с тем, что значительную начально-атакующую работу в глубине поля взял на себя Баринов. Необычная роль 24-летнего игрока, которая, оказывается, по словам Черчесова после матча, наигрывалась на 80% тренировок, — это свежий ветер в игре сборной, и мне очень хотелось бы, чтобы Дмитрий подошел здоровым к Бельгии. С учетом его потрясающих бойцовских качеств, для сборной это очень нужный футболист.

Тут я вот на что еще обратил бы внимание. Сенсационное решение на 80% тренировок — и ни одной утечки в СМИ! Ни от игроков (трех десятков!), ни от их агентов, у многих из которых язык без костей, ни от персонала сборной. А ведь куча журналистов только и рыщет в поисках инсайдов, это теперь отдельный вид репортерского искусства. То, что такая информация за столько времени никуда не выплыла и в матче с Болгарией стала сюрпризом для всех, говорит о том, что в коллективе национальной команды сейчас действительно один за всех и все за одного.

Вопрос третий — одно из мест в группе атаки, на которое претендуют сразу четверо: Миранчук, Кузяев, Жемалетдинов и Ионов. Если будет использован ромб, резко вырастут шансы Жемалетдинова. Миранчук видится мне больше кандидатом на роль джокера, которую он в этом сезоне играл и в «Аталанте». Пользы при выходе на замену с Болгарией от него оказалось больше, чем в основе с Польшей, — и логично предположить, что против бельгийцев он лучше сможет себя проявить в более разреженном пространстве против уже не самых свежих защитников.

Но с учетом силы соперника и оборонительных умений этой четверки наибольшими видятся мне шансы универсала Кузяева, козырь которого — еще и в умении менять позиции прямо по ходу матча. А наименьшими — Ионова, не воспользовавшегося шансом с Болгарией и замененного даже не по ходу второго тайма, а уже в перерыве.

Ромб с Бельгией может появиться и с Кузяевым, но без Жемалетдинова, если, допустим, Оздоев (пусть и не лучшим образом сыгравший с Польшей) выйдет в основании, Зобнин с Кузяевым займут места по бокам, а Головин выдвинется на вершину, под Дзюбу. Сильно сомневаюсь, что в стартовом составе против бельгийцев Миранчук все еще с не самыми прокачанными навыками оборонительных действий — это, думаю, появится у него уже во втором сезоне при Гасперини — выйдет в основе. Поэтому из той четверки, о которой речь шла выше, распределю шансы кандидатов так: 1. Кузяев, 2. Жемалетдинов, 3. Миранчук, 4. Ионов. При этом с финнами Миранчук будет в основе с гораздо большей вероятностью — впрочем, тут прогнозировать что-то еще сложнее, ведь очень многое будет зависеть от того, как тот или иной игрок проявит себя в матче с Бельгией.

Вратарь, центрфорвард и стартовый состав

Победный гол, уверенно (что особо отметил Черчесов) забитый с пенальти Соболевым, не ставит на повестку дня вопрос о том, кто выйдет в центре нападения. Там все ясно, и пока эта сборная заточена на Дзюбу. Тем более что и вся игра в атаке в первом тайме с болгарами шла через его скидки, и форму он показал неплохую. Куда лучшую, на мой взгляд, чем у основного тогда форварда Федора Смолова в контрольных матчах перед ЧМ-2018.

«Модельные атаки» нашей сборной, как выражался по ходу матча Леонид Слуцкий, заключались в нацеленных передачах (их, кстати, дважды делал Баринов) на располагавшегося спиной к чужим воротам Дзюбу и его последующих скидках под удар врывающимся из глубины полузащитникам. С его передач опасно били и Зобнин (дважды), и Оздоев. Делал Артем и опасный разрезающий пас на Ионова. В общем, его работа в этот день больше была ассистентской, но в том-то и плюс Дзюбы, что он может выполнять различные функции впереди. А в последней трети матча его в зависимости от хода игры будет менять либо Соболев (когда надо забивать), либо Заболотный (когда надо отстаивать устраивающий нас счет, играть по чужому опорнику и т.д.)

Совсем не упоминал в этом материале о вратарях, но тут всю интригу Черчесов снял еще до матча с Болгарией, назвав Антона Шунина основным вратарем сборной. Может, эта снятая с повестки дня неопределенность, может, родные стены арены в Петровском парке, а может, слабость болгарской атаки предопределили и «сухарь», и отсутствие вопросов к голкиперу. На четвертой минуте (как раз, замечу, на той, когда был пропущен мяч от Польши) он дважды спас сборную России, а больше у него и работы не было.

В общем, моя версия стартового состава от Станислава Черчесова на первый матч сборной России на Евро-2020 такова: Шунин — Марио Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Караваев — Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин — Дзюба. Это — если без каких-либо дальнейших травм и при здоровых Марио и Баринове.

Слуцкий и Канделаки

Материал этот — только о футболе, поэтому тему Филиппа Киркорова и его появления в сборной затрону в другом тексте. А вот комментарий матча — это тоже часть игры, поэтому не отметить блестящую работу Леонида Слуцкого просто не имею права. На мой взгляд, главный тренер «Рубина» такой работой во время матча задает новый стандарт этой профессии. В чем, впрочем, мы могли убедиться и раньше, в том числе на ЧМ-2018. Просто в «мирное время» Леониду Викторовичу этим заниматься некогда, зато, когда клубы в отпусках, он показывает класс.

Почему это происходит? Да просто потому, что тренеры-практики — поверьте мне, абсолютно все, кто сейчас работает в более или менее приличных клубах или сборных, — видят игру, ее нутро на совершенно ином уровне, чем футболисты, руководители и журналисты, каких бы аналитиков последние из себя ни строили. Все эти сдачи экзаменов на тренерские лицензии — они ведь не на пустом месте происходят и не пустой формальностью являются. Просто далеко не все эти специалисты, в отличие от профессионалов разговорного жанра, умеют сформулировать увиденное в литературные, яркие, красочные слова и фразы. Тем более на миллионную аудиторию. Большинство умеет разговаривать на языке, доступном и убедительном для команды, но не для широкой публики.

Назову, пожалуй, лишь двоих тренеров, которые говорят на русском литературном языке ничуть не хуже журналистов, — это Слуцкий и Андрей Талалаев. А с учетом понимания тонкостей игры выслушивать их оперативные оценки происходящего — крайне интересно. У Слуцкого же еще включается и его фирменный юмор с легким троллингом в одном флаконе, что бесит определенных граждан.

Если Артем Дзюба, уверен, «съест» подначку от Слуцкого (помните, когда Дзюба показывал, что Баринову нужна замена, а тот в первый момент меняться не захотел, Леонид Викторович сказал: «Баринов говорит, что это Дзюба не может терпеть кровь и меняется, но не он»?) и что-нибудь выдаст в ответ, то Тина Канделаки, фамилию которой даже не упомянули, разразилась целым постом-отпором в Telegram, а ее подчиненный Дмитрий Губерниев, чье сообщение репостнула Канделаки, разразился возмущенным сообщением с 11 восклицательными знаками и лексикой вроде «у нас не принято обсуждать коллег» и «немного поплыл».

«Если певцу (речь шла о Киркорове, перепутавшем Оздоева с Марио Фернандесом, — Прим. И.Р.) еще простительны такие ошибки, то в случае с Азмуном было фиаско», — рассмеявшись, сказал Слуцкий. Не вижу в этом вообще никакого криминала, тем более что, повторяю, имени Канделаки, как раз в выступлении со сцены во время форума «Россия — спортивная держава» после 4:0 в матче Россия — Шотландия и допустившей ту знаменитую оговорку, тренер не назвал, а лишь самый минимум зрителей Первого канала вообще знал, о ком идет речь. Поэтому реально говорить об обсуждении коллег и нарушении этики тут не приходится.

Может, как раз потому наш футбол и интересен такой малочисленной аудитории, что мы говорим о нем с такими вечно насупленными лицами и боимся лишний раз друг над другом, подчеркиваю, незло пошутить? А троллинг от Слуцкого точно не был злым. Но он, профессионал, имел на него полное право. Не легче ли улыбнуться и признать, — ну да, фиаско, с кем не бывает? И, может, уколоть тренера в ответ, допустим: но и вы ведь, Леонид Викторович, проигрывали 0:3 Уэльсу как раз на Евро, — а не разражаться чем-то с претензией на иронию, но совершенно не ироничным.

Человек, который руководит спортивным телеканалом, конечно, может оговориться, в том числе и так. Но и «ответочку» на подобные публичные ляпы от специалиста получить может. И если упомянутая в посте Канделаки «женская склочность» во всей этой истории и присутствует, то точно не со стороны Слуцкого.

Уверен, что тому же Черчесову интересно было (или будет) послушать комментарий Слуцкого и сопоставить оценки другого профессионала со своими. Потому что ценность репортажа главного тренера «Рубина» как раз и заключалась в том, что он был одновременно и для любителей, и для профи. Обычно бывают две крайности, Слуцкому же удалось их совместить. Такая работа делает лучше всю нашу футбольную индустрию, и если кто-то из штатных комментаторов уже начал или начнет это опровергать, расценю это исключительно как профессиональную ревность.

Да, у Слуцкого-тренера был провал на Евро-2016, чего он и не скрывает. Но неудачи бывают абсолютно у каждого, и это не ставит на одном из лучших тренеров России клеймо, исключающее право на оценки. Тем более что, в отличие от многих его коллег, как раз такта в его разговоре о футболе в целом и тренерской работе достаточно. В его отсутствии его можно упрекать, когда дело доходит до темы российских судей, — но в данном случае она вовсе не затрагивалась.

Если наша сборная будет играть на Евро на таком же уровне, на каком Слуцкий ее комментирует, — за нее точно не будет стыдно.