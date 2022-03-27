Эриксену хватило минуты, чтобы снова начать забивать за сборную. А девять месяцев назад он едва не умер прямо на поле

Самая добрая история дня.

В нынешние непростые времена нам всем нужны добрые и хорошие истории, которые дарят позитив и надежду. Именно такая случилась субботним вечером в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене». Там сборные Нидерландов и Дании, квалифицировавшиеся на ЧМ-2022, играли товарищеский матч. Но результат и какие-то тактические детали в данном случае вторичны.

Главное событие — Кристиан Эриксен впервые после драмы, разыгравшейся 12 июня прошлого года, снова вышел на поле в футболке сборной Дании. Это случилось на 47-й минуте, когда он заменил Йеспера Линдстрема. А еще через минуту Эриксен забил — и это его первый гол после возвращения в футбол.

Символично, что это случилось в Амстердаме на домашнем стадионе «Аякса» — клуба, в который датчанин приехал еще тинейджером и где провел четыре года, запустив тут свою большую европейскую карьеру. И именно с молодежным составом амстердамцев Эриксен тренировался некоторое время, готовясь к возвращению в футбол.

Кристиан Эриксен вернулся в состав сборной Дании после серьезной болезни. Фото Global Look Press

И все это всего через девять месяцев после ужасной истории, случившейся на Евро-2020. В конце первого тайма матча с Финляндией Эриксен перенес сердечный приступ. Он потерял сознание и упал прямо на поле. К счастью, врачи сборной Дании успели спасти Кристиану жизнь. Спустя несколько дней полузащитнику был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор — прибор, следящий за работой сердца.

В середине декабря «Интер», за который выступал Эриксен, объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию. Причиной такого решения стало то, что, согласно итальянскому медицинскому законодательству, в серии А запрещено играть с имплантированными кардиостимуляторами.

«Клуб и вся черно-синяя семья поддерживают Криса и желают ему всего наилучшего в дальнейшем. Лучшие моменты, голы и победы, объятия с фанатами во время празднования скудетто — все это останется в истории «Интера», равно как и крепкая и неразрывная связь между клубом и Кристианом», — говорилось в заявлении «Интера».

Кристиан Эриксен наносит удар в товарищеском матче против Нидерландов. Фото Global Look Press

При этом сам Эриксен заявлял о своем желании вернуться в футбол и продолжать карьеру.

«Моя мечта — вернуться в сборную Дании и снова сыграть на «Паркене». Хочу доказать, что все неприятности в прошлом и я снова могу играть за национальную команду», — говорил он в январе в интервью датской телекомпании DR.

А в последний день зимнего трансферного окна Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» — в Англии не было никаких юридических препятствий для игры с кардиостимулятором. Ему понадобилось какое-то время, чтобы втянуться, поэтому первый матч он сыграл только 26 февраля, выйдя на замену против «Ньюкасла». А матчи с «Норвичем» и «Бернли» провел уже целиком и даже сделал один ассист.

«Я просто очень счастливый человек. Пройти через то, через что я прошел, и вернуться — это прекрасное чувство. Все здесь. Моя семья, мои родители, мои дети и несколько врачей, которые помогали мне. То, через что они прошли, еще тяжелее, чем-то, через что прошел я», — не скрывал эмоций Эриксен после матча с «Ньюкаслом».