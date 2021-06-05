Пресс-конференция главного тренера сборной России после победы над болгарами.

Станислав Черчесов был вынужден менять состав еще до начала игры со сборной Болгарии: Федор Кудряшов получил травму на предматчевой разминке. А в начале второго тайма поле был вынужден покинуть Дмитрий Баринов, которому в верховой борьбе разбили нос.

— Что с травмированными?

— Опережать события мы не будем. Кудряшов сделает МРТ, Баринов сделает КТ, с Зобниным никаких проблем вроде нет. Надеемся, что травмы окажутся несерьезными.

— Команда взвинтила темп в начале второго тайма. Как оцените физическую готовность?

— Правильно заметили. Болгары тоже готовились, они перекрыли все зоны. Не хватало этой заряженности, чтобы продавить их оборону. Помогли игроки, которые вышли, — Миранчук вышел, сделал пенальти и его реализовал. Готовность постепенно идет, сборы прошли. Будем надеяться, что на Евро будем намного свежее.

— На каком эмоциональном фоне лучше начинать Евро? Было ли важно одержать победу сегодня?

— Естественно, что любая победа добавляет эмоций. На любую игру мы выходим с целью победить. Так было и с Польшей.

— Показалось, что Жирков был не готов играть. Будет ли он готов играть к Евро 12 июня?

— Он будет играть не только 12 июня, но и 16-го и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут. Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Мы давали ему на сборах работать. Сегодня мы видели, на каком он уровне, нельзя от таких игроков отказываться.

— В прошлом матче вы дали время Заболотному, теперь Соболеву. Как их оцените?

— Каждый футболист должен чувствовать игру. Мостовой вышел, Фернандес, который раньше восстанавливался... Мы стараемся команду подготовить. Все игроки должны быть готовы, поэтому мы и готовим.

— Как вы оцените Семенова на позиции левого центрального защитника?

— Хорошо.

— Была ли мысль после травмы Кудряшова поменять расстановку?

— Нет. Мы дали Семенову отдохнуть после сборов, только из-за этого он не был в основном составе.

— Как команда будет готовиться к Бельгии?

— Сегодня мы распускаем игроков по домам. Завтра к вечеру мы соберемся — и все, мы уже закрыты. Больше никто не будет допущен, и мы не будем никуда выезжать. Готовимся в Новогорске, а 10 числа вылетаем в Питер после обеда.

— Позиция Баринова в этой игре оказалась неожиданной для многих. Почему решили его поставить правым центральным защитником?

— Мы своих игроков изучаем. Видели и раньше его качества, а на сборах он 80 процентов времени играл на этой позиции. Мы его там наигрывали, видели, что там потенциал есть. Играл достаточно качественно, и жаль, что он травму получил. Наша задача — рассмотреть в каждом игроке потенциал и предложить другие позиции.

Подарки для Черчесова и Киркорова

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров выдал несколько дежурных комплиментов в адрес российской команды, а затем рассказал о подарках, которые гости преподнесли Станиславу Черчесову и Филиппу Киркорову.

— Удовлетворены ли матчем против России?

— Путешествие было непростое. Условия нам предоставили хозяева отличные. Эта игра стала маленькой битвой, российская команда — по-настоящему сильная, и нам удалось хорошо сыграть против такой команды. Мы должны сделать выводы из той ошибки, которая была у нас. Нам не хватило нескольких минут, чтобы победить, и не хватило последнего паса.

— Поможет ли этот опыт, который сегодня вы приобрели?

— Да, он нам поможет. У сборной России активный темп игры, и нам пойдет только на пользу такая игра.

— Какое впечатление произвела российская команда?

— Не буду упоминать всех. С ними всеми достаточно интересно проводить матчи.

— Какой подарок вы преподнесли Черчесову?

— Подарили футболку вратаря Болгарии, на которой написано «Черчесов». Подарили также Филиппу Киркорову футболку с автографами болгарской команды, чтобы не забывал, что он родился в Болгарии!