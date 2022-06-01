Вратарь сборной Аргентины Мартинес хочет чаще играть против сборных из Европы

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес перед Финалиссимой против Италии признался, что хочет чаще играть против команд из Европы.

«Сборная Италии — соперник очень непростой. Она показала отличную игру на победном ЕВРО-2020. Итальянцам не повезло в квалификации чемпионата мира, но если бы они попали на турнир в Катар, то были бы в числе главных фаворитов. Отличная команда, в которой собраны классные игроки.

Считаю сборную Италии одной из лучших команд мира. Нам, конечно, нужно регулярно играть с европейскими командами, чтобы понимать свой уровень», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.