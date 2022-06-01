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Вратарь сборной Аргентины Мартинес хочет чаще играть против сборных из Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес перед Финалиссимой против Италии признался, что хочет чаще играть против команд из Европы.

«Сборная Италии — соперник очень непростой. Она показала отличную игру на победном ЕВРО-2020. Итальянцам не повезло в квалификации чемпионата мира, но если бы они попали на турнир в Катар, то были бы в числе главных фаворитов. Отличная команда, в которой собраны классные игроки.

Считаю сборную Италии одной из лучших команд мира. Нам, конечно, нужно регулярно играть с европейскими командами, чтобы понимать свой уровень», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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