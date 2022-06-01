Бонуччи надеется, что сборная Италии выиграет Финалиссиму ради Кьеллини

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи перед Финалиссимой против Аргентины высказался о Джорджио Кьеллини, который завершит международную карьеру после этой игры.

«Это уникальный игрок, капитан нашей команды. Нам будет очень не хватать его характера и опыта. Но футбол — суровая штука, и в какой-то момент пора принимать решение о завершении карьеры. Это момент Джорджио, и мы мечтаем сделать все, чтобы он попрощался со сборной Италии на мажорной ноте, отпраздновав памятную победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.