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Сегодня, 01:45

Бонуччи надеется, что сборная Италии выиграет Финалиссиму ради Кьеллини

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи перед Финалиссимой против Аргентины высказался о Джорджио Кьеллини, который завершит международную карьеру после этой игры.

«Это уникальный игрок, капитан нашей команды. Нам будет очень не хватать его характера и опыта. Но футбол — суровая штука, и в какой-то момент пора принимать решение о завершении карьеры. Это момент Джорджио, и мы мечтаем сделать все, чтобы он попрощался со сборной Италии на мажорной ноте, отпраздновав памятную победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи
Сборная Италии по футболу
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