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Сегодня, 18:51

Агент Овечкина прокомментировал возможное участие хоккеиста в Братском Кубке

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова об идее пригласить хоккеиста принять участие в товарищеском турнире Братский Кубок.

«Пока участие Александра в футбольном матче не обсуждали», — сказал Чистяков «СЭ».

С 3 по 7 июля в Москве состоится Братский Кубок по футболу, в которому примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК. Всего состоится четыре матча. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

Александр Овечкин
Хоккей
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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