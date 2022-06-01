Скалони поделился ожиданиями от матча против Италии в Финалиссиме

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед Финалиссимой против Италии отметил, что его команда получит важный опыт. «Финалиссима» — матч между чемпионом Европы и Южной Америки.

«В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. Завтра будет еще одна такая игра. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы предпочли встречаться чаще. Даже странно, что этого не происходит. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт.

Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если еще есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Скалони.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.