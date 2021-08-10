В «ПСЖ» собралась «команда мечты». Таких было совсем немного

Смогут ли они войти в историю?

«ПСЖ» этим летом серьезно закупился. Банду, которая собралась в Париже, смело можно назвать «командой мечты». Таких, кстати, в истории футбола было совсем немного. В расчет брались команды, чьи составы стали результатом масштабной трансферной кампании. Поэтому в списке нет, например, «Барселоны» времен Пепа Гвардиолы — почти все игроки были воспитанниками клуба.

Приобретения «ПСЖ» летом 2021 года.

Ориентировочный состав «ПСЖ».

Звездный состав «Милана"-1992. Фото Getty Images

«Милан» (1987-1995)

Строительство мощной команды началось с того, что к власти в клубе пришел Сильвио Берлускони. Он не побоялся доверить коллектив тогда еще молодому, малоизвестному специалисту — Арриго Сакки. «У Берлускони была мечта: он хотел создать лучшую команду в мире. Когда я пришел в «Милан», то увидел группу настоящих профессионалов, которые хотели побеждать и показывать при этом зрелищный футбол», — вспоминал Сакки.

В 1987 году «Милан» подписал Руда Гуллита, Марко ван Бастена и Карло Анчелоти. Чуть позже в команду пришел Франк Райкард. В составе к тому моменту уже были Мауро Тассоти, Франко Барези и Роберто Донадони. Эти игроки и образовали костяк «Милана», ставшего легендарным.

Россонери в первый же сезон год взяли скуддето — впервые за девять лет! А через год подопечные Сакки выиграли Кубок чемпионов: в полуфинале они катком прошлись по «Реалу» (6:1 по сумме двух матчей), в финале со счетом 4:0 был разгромлен «Стяуа». В сезоне-1989/90 «Милан» повторил свой успех. До 2017 года это была последняя команда, которой удавалось дважды подряд выиграть главный клубный турнир Европы.

В 1991 году из клуба ушел Арриго Сакки. Под руководством Фабио Капелло россонери еще трижды выходили в финал Лиги чемпионов, но выиграли лишь один из них (в сезоне-1993/94). К тому моменту «Милан» сильно изменился и практически не имел ничего общего с командой Сакки. Начиная с 1993 года один за одним клуб покинули Райкард, Гуллит и ван Бастен, что ознаменовало конец эпохи того великого «Милана».

Звездный состав «Реала"-2004. Фото Getty Images

«Реал Мадрид» (2000-2007)

«Реал» всегда отличался звездным составом, но та команда, что была у них в начале 2000-х, до сих пор остается главной «дримтим» в истории футбола.

С приходом на пост президента клуба Флорентино Переса «Реал» практически каждый год покупал суперзвезду. Началось все с Луиша Фигу — его трансфер вообще был предвыборным обещанием Переса. Португалец обошелся «Реалу» в 64 миллиона долларов, что стало рекордом для того времени. Переход Фигу наделал много шума, ведь брали его из «Барселоны». Луиш тогда был на пике: по итогам сезона-1999/2000, проведенного в каталонском клубе, он получил «Золотой мяч».

В 2001 году сливочные обновили собственный рекорд, купив у «Ювентуса» за 75 миллионов евро Зинедина Зидана. Однако самый звездный состав у «Реала» был с 2003 по 2005 год, когда за команду одновременно выступали Фигу, Зидан, Роналдо и Дэвид Бэкхем. На то, чтобы купить эту четверку, клуб потратил почти 300 миллионов евро. Кроме них в «Реале» также были Икер Касильяс, Мичел Сальгадо, Роберто Карлос, Рауль и Майкл Оуэн.

Удивительно, но тот «Реал», несмотря на столь мощный состав, выиграл совсем немного трофеев: одну Лигу чемпионов (сезон-2001/02) и три чемпионства (сезоны 2000/01, 2002/03 и 2006/07). А «галактикос», что был в 2003-2005 годах, вообще взял лишь один Суперкубок Испании.

Звездный состав «Челси"-2006. Фото Getty Images

«Челси» (2003-2007)

Окончательно изменил футбольную индустрию Роман Абрамович и его приход в «Челси». С 2003 по 2007 год синие потратили 465 миллионов фунтов — почти в три раза больше, чем ближайший преследователь («МЮ», 160 миллионов фунтов). За этот период в «Челси» пришли такие футболисты, как Эрнан Креспо, Клод Макелеле, Дидье Дрогба, Арьен Роббен, Петр Чех, Майкл Эссьен, Андрей Шевченко, Эшли Коул, Михаэль Баллак и Николя Анелька.

Под руководством Жозе Моуринью «аристократы» в сезоне-2004/05 взяли первое в истории клуба чемпионство. Через год они повторили успех, после чего титул на какое-то время ушел к «Манчестер Юнайтед». Однако именно тот «Челси», времен тандема Моуринью — Абрамович, способствовал росту АПЛ: их конкуренты стали тратить больше, в лигу потянулось еще больше звездных игроков. Благодаря этому интерес к матчам АПЛ вырос, клубы стали получать больше денег за счет продажи прав на телетрансляции матчей.

«Милан» одним из первых собрал в одной команде несколько больших звезд. «Реал» показал, что купить можно кого угодно. «Челси» доказал, что деньги решают если не все, то многое точно. Интересно, как изменится футбол с переходом Месси в «ПСЖ»?