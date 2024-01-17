Величие «Реала» или 100 миллионов от «ПСЖ»? Мбаппе выбирает между космическим уровнем и космической зарплатой

Вокруг французской звезды все больше слухов.

Намеки из Мадрида

Год начался с порции новых слухов о будущем Килиана Мбаппе, что, в принципе, объяснимо. Контракт французской звезды с «ПСЖ» истекает летом, а о том, что футболист не будет активировать опцию его продления, он сообщил минувшим летом. Тогда это вызвало грандиозный скандал, ведь официального уведомления не требовалось, а тут все выплеснулось в информационное пространство. Впрочем, та история уже забыта, и отношения Мбаппе с клубом как минимум пришли в норму.

Если кратко, то в первые дни января мы услышали много нового. Во-первых, о том, что «Реал» якобы требует от Килиана определиться с выбором к 15 января, но при этом снизил предложение по зарплате до 30 миллионов евро. Во-вторых, об альтернативном варианте мадридского клуба с Эрлингом Холанном, хотя в Англии уверяют, что норвежец продлит контракт с «Манчестер Сити», а другие источники анонсируют переговоры форварда с несколькими клубами, включая «Барселону». Наконец, заговорили о возможном переходе Мбаппе в «Ливерпуль», хотя до этого ведущие инсайдеры мирового футбола утверждали, что клубы АПЛ в планах француза не значатся.

Только все это — на уровне слухов. И, например, L'Equipe на их фоне призывал не торопить события, утверждая: решение о своем будущем Мбаппе будет принимать ближе к февральскому старту плей-офф Лиги чемпионов. И действительно, в реальности никаких подвижек замечено не было, но «Реал» очень тонко подталкивал Мбаппе к принятию решения. После победы мадридцев в Суперкубке Испании клубная пресс-служба (разумеется, совершенно случайно и по собственной инициативе) попросила прокомментировать последние слухи Флорентино Переса, и хотя тот технично ушел от ответа, намек получился более чем прозрачным.

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Тем более вскоре в L'Equipe появились инсайды со ссылкой на представителей «Реала». И тоже очень аккуратные. Об отсутствии какого-либо давления на игрока и терпении руководства, а также о том, что в Мадриде верят: как и в случае с Беллингемом, решение Мбаппе будет принято исходя из спортивных амбиций. Ну а если Килиан снова передумает, ничего страшного не случится, потому что Родриго с Винисиусом Жуниором стремительно прогрессируют, а летом — достигнув совершеннолетия — еще и бразильский вундеркинд Эндрик подъедет.

То есть ты думай, но в третий раз в «Реал» точно не позовут. Да и терпение лидера испанского чемпионата не безгранично. По информации издания, до окружения Мбаппе довели информацию о нежелании повторения истории 2022 года, когда форвард все же принял решение остаться в Париже перед открытием летнего трансферного рынка. Поэтому в Мадриде хотят понять: переключаться ли им на другие кандидатуры? Если же ответ будет положительным для «Реала», его еще до подписания контракта хотят подкрепить письменными гарантиями. На устных один раз уже обожглись.

Фото Reuters

Ответный удар империи

Как на это реагирует «ПСЖ»? В общем-то, предсказуемо. После первой волны слухов на сцену вышел президент чемпионов Франции Нассер Аль-Хелаифи. Побывав в программе бывшего игрока парижан Жерома Ротена, он заявил: «У меня с Мбаппе очень хорошие отношения. Килиан — великий человек, великий игрок. Как он сказал после чемпионского трофея, у него со мной соглашение. Это остается между нами, я не хочу говорить, что в этом соглашении, но соглашение есть. У нас «джентльменское соглашение», наше соглашение не вопрос денег. Это между игроком и президентом клуба, спортивным директором и тренером. Это больше, чем подписанное соглашение. Конечно, я хочу, чтобы Килиан остался. Конечно. Для меня он лучший игрок в мире, а лучший клуб для Килиана — «ПСЖ».

Дальше Аль-Хелаифи пустился в пространные рассуждения о том, что уровень «ПСЖ» полностью соответствует требованиям Мбаппе. Тренировочный центр, уровень команды, тренер. Привел и дополнительные аргументы вроде реформы Лиги чемпионов, где парижан ждет больше конкурентных матчей с командами топ-уровня. Все это говорилось в программе, которая выходит на RMC Sport, что автоматически поднимает уровень доверия к данному источнику. Пусть у него и случались скандалы с парижанами, когда всплыла тема расистских высказываний главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье, или в ситуации с выдуманным на ровном месте (уход с тренировки из-за травмы) конфликтом этого специалиста с Месси.

Только если бы проблемы носили глобальный характер, никакого эксклюзива от Аль-Хелаифи не было бы. Поэтому следует прислушаться к последней информации RMC, которую стоит рассматривать как ответный удар парижской империи на тонкое давление «Реала». Как утверждает издание, «ПСЖ» предложит Мбаппе зарплату выше 100 миллионов евро. Кто-то скажет, что в Саудовской Аравии платят больше, только для Европы это космический оклад. Причем это касается и альтернативных источников, которые называют сумму в 70 миллионов, предложенных несколько месяцев назад.

Фото Reuters

Так что разговоры о жадности семьи и персонально Килиана в случае выбора французского варианта неизбежны. Да, мама Мбаппе уже сыграла на упреждение. Рассказала, что история-2022 — рыночная, и если бы клуб дал 10 миллиардов, от них бы не отказались. А еще поведала о том, что 30 процентов доходов сына уходят в основанный им благотворительный фонд, хотя сама она предлагала отчислять половину доходов.

Но что бы она ни говорила, решение Килиана будет трактоваться как выбор между детской мечтой о великом «Реале», где он станет одной из многих звезд, и особым статусом и огромными деньгами в парижском клубе. Один раз он уже выбрал золотую клетку, и если ничего не изменится, для абсолютного большинства Мбаппе останется человеком, который остался в зоне комфорта, так и не попробовав себя на настоящем топ-уровне.

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