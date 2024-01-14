Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:00

«Команда — дерьмо. Что с Головиным, что без него». Что пишут во Франции про российского полузащитника и кошмарный матч «Монако»

Болельщики «Монако» недовольны поражением от «Реймса» в чемпионате Франции
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре его клуба против «Реймса» (1:3).
Франция. Лига 1. 18-й тур
13 янв, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:3
Реймс

«Монако» заслужил свист трибун

L'Equipe в обзоре субботней игры констатирует, что «Монако» осложнил свои перспективы в борьбе за место в тройке лидеров, столкнувшись с очень эффективным соперником. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции не жалеет комплиментов для «Реймса», а в «Монако» жестко критикует опытного защитника Марипана. Чилиец получил за свою игру двойку и отдельный комментарий, где отмечается, что голова игрока занята возможным трансфером. Также отмечено, что монегаски уже восемь матчей не могут обыграть «Реймс» на своем поле (=5-3).

Портал Maxifoot также щедр на комплименты в адрес победителей. В «Монако» больше пяти баллов получили только два игрока — яркий новичок Уаттара (6,5) и Головин (6). «Только от него в этой встрече мог исходить свет для «Монако». Атакующий полузащитник доказал это, положив мяч на голову Бен Йеддеру и позволив сравнять счет в начале второго тайма. Проблема в том, что россиянин играл на переменном токе и за всю игру не сумел оказать никакого существенного влияния», — написано в комментарии к игре российского легионера.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Реймса&raquo; (1:3). Голевой пас Головина не спас «Монако». Поражение от «Реймса» может привести к вылету из топ-3

В свою очередь сайт Get French Football news отмечает что «Реймс» выглядел солидным и организованным, и тот факт, что «Монако» не создавал для соперника серьезных проблем, не умаляет заслуг гостей. У красно-белых выше всех оценен получивший шестерку Закария. Головин же наряду еще с пятью игроками, включая отличившегося после передачи россиянина Бен Йеддера, удостоился пятерки.

По мнению Monaco Tribune, «Реймс» на глазах принца Альбера ошеломил монегасков, причем успех гостей назван абсолютно заслуженным. Также издание приводит красноречивую цитату главного тренера монегасков Ади Хюттера, который заявил: «Я очень разочарован и зол после такого результата. Мы заслуживаем свист наших болельщиков. Мы должны извиниться за нашу плохую игру. После успеха в Лансе я ожидал гораздо большего».

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против «Реймса» (1:3).
Фото Global Look Press

Жалкий ответ

Показательна реакция на поражение сайта болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, который временно переименовал традиционную рубрику Les Tops, les Flops. Название сократили наполовину, оставив только провалы. Персональной же критики удостоились Хюттер, Марипан, Магасса и сделавший голевую передачу Головин.

«Такое редко случается, но сегодня наше российское наступление упустило абсолютно все. Плохой контроль, отсутствие ударов, неудачные угловые, неубедительные штрафные, слабая борьба. После своего глупого удаления в матче с «Тулузой» он дал жалкий ответ», — комментирует администрация свой выбор.

«Сегодня днем один шутник сказал мне, что Головин «привык выигрывать матчи».

Доказано, что если его отсутствие может привести к нашему проигрышу, то его присутствие в любом случае далеко от обеспечения победы", — написал в ответ ASM1973.

«Матч Головина катастрофичен. Технически это ничто. Непонято», — недоумевал Kaluvold.

«Талант есть, но нет сплоченности и души команды. Даже Закария и Головин потерялись. Это «Монако», который мы больше не хотим видеть», — критиковал всю команду AnthonyLosa.

«Даже Головин небезупречен», — констатировал rcarbonnier78.

«Команда — дерьмо. Что с Головиным, что без него», — жестко развил тему Steflan3, и это далеко не самый жесткий комментарий на фанатских форумах и в соцсетях. Многие просто нельзя привести по соображениям цензуры. Но эмоции понятны, потому что ситуация в таблице усложнилась, а по качеству это был едва ли не худший матч красно-белых в нынешнем сезоне.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
1
7
Читайте также
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе
Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голевой пас Головина не спас «Монако». Поражение от «Реймса» может привести к вылету из топ-3
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
6
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
7
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
8
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 1 : 3
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 2 : 0
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 9
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 16 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости