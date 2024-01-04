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Мбаппе все же перейдет в «Реал»? Новые детали переговоров по эпохальному трансферу

Килиан Мбаппе может стать футболистом «Реала» летом 2024 года
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Либо сейчас, либо никогда.

С наступлением 2024 года Килиан Мбаппе может свободно вести переговоры с клубами о летнем трансфере: контракт француза с «ПСЖ» заканчивается 30 июня, но в нем есть опция продления, потому будущее форварда очень туманно. Ожидаемо, что СМИ начали писать о новой волне интереса со стороны «Реала», который предпримет очередную попытку подписать футбольную суперзвезду.

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«Реал» готовит финальное предложение Мбаппе, а его мать недовольна Пересом

Первые новости появились уже 29 декабря. Marca сообщила, что мадридский клуб свяжется с Килианом в первые дни января на тех же условиях, что и в 2022-м. Флорентино Перес предложит Мбаппе годовую зарплату в 26 миллионов евро и бонус за подписание контракта в размере 130 миллионов. Скорее всего, это предложение будет окончательным: «Реал» не хочет давать форварду баснословную зарплату, чтобы не создавать напряжение в раздевалке и не участвовать в торгах с конкурентами. Вопрос хотят решить уже в этом месяце.

Если Мбаппе снова откажется от предложения Переса, то в «Реале» окончательно забудут о кандидатуре Килиана. Президент мадридцев в таком случае переключится на Эрлинга Холанна, которого Флорентино котирует на одном уровне с французом.

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Кстати, журналисты снова начали допрашивать Карло Анчелотти по поводу Мбаппе. Итальянец парирует вопросы СМИ как только может: «Вы [обращается к журналисту, задавшему вопрос], должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы».

При этом уже сейчас появляются новости, что мать Килиана, Файза Ламари, недовольна текущими переговорами с Мадридом. В большей части это связано с тем, что в испанской прессе публикуется уйма инсайдов об агрессивном методе переговоров Переса, который ставит ультиматум стороне Мбаппе. Файза считает, что эти статьи появляются с подачи президента «Реала» и оказывают давление на ее сына. Файзу сумел успокоить генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес, который вступил с ней в открытые переговоры.

Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Кто может помешать трансферу?

Пока что пресса сообщила только об одном конкуренте «Реала» в гонке за Мбаппе — это «Ливерпуль». Мерсисайдцы считают, что француз станет отличной заменой для Мохамеда Салаха — контракт египтянина заканчивается в 2025 году, но его уход возможен и этим летом: 31-летним вингером активно интересуются в Саудовской Аравии.

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В «ПСЖ», конечно, отдавать Мбаппе не хотят. L'Equipe сообщает, что столичный клуб настроен оптимистично по этому вопросу и уверен, что Килиан счастлив в команде. Они считают, что француз продлит контракт с клубом и никуда не уйдет. Для парижан Мбаппе — главный актив, ради которого пожертвовали Неймаром и Месси. Дополнительные проблемы создает и нынешняя репутация «ПСЖ». С уходом Мбаппе в клубе не будет суперзвезды, а игроки калибра Холанна и другие отдают предпочтение АПЛ или «Реалу» с «Барселоной».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
7
29
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
Результаты / календарь
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38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 2 : 0
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 2 : 1
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 1 : 0
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 4 : 3
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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