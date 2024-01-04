Мбаппе все же перейдет в «Реал»? Новые детали переговоров по эпохальному трансферу
С наступлением 2024 года Килиан Мбаппе может свободно вести переговоры с клубами о летнем трансфере: контракт француза с «ПСЖ» заканчивается 30 июня, но в нем есть опция продления, потому будущее форварда очень туманно. Ожидаемо, что СМИ начали писать о новой волне интереса со стороны «Реала», который предпримет очередную попытку подписать футбольную суперзвезду.
«Реал» готовит финальное предложение Мбаппе, а его мать недовольна Пересом
Первые новости появились уже 29 декабря. Marca сообщила, что мадридский клуб свяжется с Килианом в первые дни января на тех же условиях, что и в 2022-м. Флорентино Перес предложит Мбаппе годовую зарплату в 26 миллионов евро и бонус за подписание контракта в размере 130 миллионов. Скорее всего, это предложение будет окончательным: «Реал» не хочет давать форварду баснословную зарплату, чтобы не создавать напряжение в раздевалке и не участвовать в торгах с конкурентами. Вопрос хотят решить уже в этом месяце.
Если Мбаппе снова откажется от предложения Переса, то в «Реале» окончательно забудут о кандидатуре Килиана. Президент мадридцев в таком случае переключится на Эрлинга Холанна, которого Флорентино котирует на одном уровне с французом.
Кстати, журналисты снова начали допрашивать Карло Анчелотти по поводу Мбаппе. Итальянец парирует вопросы СМИ как только может: «Вы [обращается к журналисту, задавшему вопрос], должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы».
При этом уже сейчас появляются новости, что мать Килиана, Файза Ламари, недовольна текущими переговорами с Мадридом. В большей части это связано с тем, что в испанской прессе публикуется уйма инсайдов об агрессивном методе переговоров Переса, который ставит ультиматум стороне Мбаппе. Файза считает, что эти статьи появляются с подачи президента «Реала» и оказывают давление на ее сына. Файзу сумел успокоить генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес, который вступил с ней в открытые переговоры.
Кто может помешать трансферу?
Пока что пресса сообщила только об одном конкуренте «Реала» в гонке за Мбаппе — это «Ливерпуль». Мерсисайдцы считают, что француз станет отличной заменой для Мохамеда Салаха — контракт египтянина заканчивается в 2025 году, но его уход возможен и этим летом: 31-летним вингером активно интересуются в Саудовской Аравии.
В «ПСЖ», конечно, отдавать Мбаппе не хотят. L'Equipe сообщает, что столичный клуб настроен оптимистично по этому вопросу и уверен, что Килиан счастлив в команде. Они считают, что француз продлит контракт с клубом и никуда не уйдет. Для парижан Мбаппе — главный актив, ради которого пожертвовали Неймаром и Месси. Дополнительные проблемы создает и нынешняя репутация «ПСЖ». С уходом Мбаппе в клубе не будет суперзвезды, а игроки калибра Холанна и другие отдают предпочтение АПЛ или «Реалу» с «Барселоной».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
2
|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|34-21
|38
|
4
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
5
|Атлетик
|18
|10
|5
|3
|34-19
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|19
|8
|8
|3
|30-19
|32
|
7
|Бетис
|19
|6
|10
|3
|21-20
|28
|
8
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
9
|Валенсия
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|
10
|Лас-Пальмас
|18
|7
|4
|7
|15-15
|25
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
13
|Осасуна
|18
|5
|4
|9
|21-29
|19
|
14
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|18
|3
|7
|8
|23-25
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|18
|0
|5
|13
|19-42
|5
|2.01
|19:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 2
|2.01
|21:15
|
Р. Сосьедад – Алавес
|1 : 1
|2.01
|23:30
|
Валенсия – Вильярреал
|3 : 1
|3.01
|19:00
|
Гранада – Кадис
|2 : 0
|3.01
|21:15
|
Сельта – Бетис
|2 : 1
|3.01
|21:15
|
Реал – Мальорка
|1 : 0
|3.01
|23:30
|
Жирона – Атлетико
|4 : 3
|4.01
|19:00
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|4.01
|21:15
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|4.01
|23:30
|
Лас-Пальмас – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|16
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3