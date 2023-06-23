Зидан: «Я восхищаюсь Мбаппе»

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил восхищение нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Бывший полузащитник сборной Франции выразил надежду, что форвард парижан выиграет не один «Золотой мяч» в карьере.

«То, что он делает — невероятно. Я надеюсь, что он выиграет много «Золотых мячей». То, что он делает — просто фантастика: для клуба и сборной. Я очень восхищаюсь Мбаппе», — цитирует Зидана As со ссылкой на Telefoot.

Мбаппе является 5-кратным чемпионом Франции и 3-кратным обладателем Кубка страны в составе «ПСЖ».

За сборную Франции 24-летний форвард провел 70 матчей и забил 40 голов. С национальной командой он становился чемпионом мира-2018 и вице-чемпионом мира-2022. В 2021 году он забил победный гол в финале Лиги наций против сборной Испании (2:1).