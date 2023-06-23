Марселино стал новым главным тренером «Марселя»

«Марсель» на официальном сайте объявил, что испанский специалист Марселино Гарсия Тораль стал главным тренером команды.

«Я хотел бы поблагодарить «Марсель» за оказанное доверие. Наши дискуссии о команде и проекте побуждали к размышлениям, чтобы принять взвешенное решение. Я уверен в этом проекте. Я осознаю ответственность, которую представляет эта миссия», — цитирует пресс-служба клуба Марселино.

Последним местом работы Марселино был «Атлетик». Также 57-летний испанец возглавлял «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

В сезоне-2022/23 «Марсель» возглавлял Игор Тудор, клуб занял третье место в чемпионате Франции.