«ПСЖ» подпишет 18-летнего полузащитника «Бенфики» Ндура

«ПСЖ» подпишет полузащитника «Бенфики» Шера Ндура, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игрок уже принял окончательное решение и подпишет контракт в качестве свободного агента.

В сезоне-2022/23 18-летний футболист провел 35 матчей за резервную команду «Бенфики», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В его активе также 1 матч за основную команду «орлов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.