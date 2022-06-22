Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:33

«Ювентус» следит за ситуацией Неймара в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в итальянской серии А. Возможность трансфера бразильской суперзвезды рассматривает туринский «Ювентус», сообщает Football Italia.

«Старая синьора» осведомлена о натянутых отношениях между Неймаром и руководством «ПСЖ», поэтому клуб пристально следит за ситуацией.

В прошедшем сезоне 30-летний бразилец забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи отказался отвечать на вопрос о будущем нападающего Неймара.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гальтье строит планы на трансферное окно вместе с «ПСЖ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
3
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
14
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
18
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аяччо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.08 00:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 00:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 00:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 00:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 00:00
Лион – Аяччо
 - : -
7.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
7.08 00:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 00:00
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 00:00
Страсбур – Монако
 - : -
7.08 00:00
Тулуза – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости