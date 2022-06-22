«Ювентус» следит за ситуацией Неймара в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в итальянской серии А. Возможность трансфера бразильской суперзвезды рассматривает туринский «Ювентус», сообщает Football Italia.
«Старая синьора» осведомлена о натянутых отношениях между Неймаром и руководством «ПСЖ», поэтому клуб пристально следит за ситуацией.
В прошедшем сезоне 30-летний бразилец забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи отказался отвечать на вопрос о будущем нападающего Неймара.
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3
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
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11
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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