«Ювентус» следит за ситуацией Неймара в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в итальянской серии А. Возможность трансфера бразильской суперзвезды рассматривает туринский «Ювентус», сообщает Football Italia.

«Старая синьора» осведомлена о натянутых отношениях между Неймаром и руководством «ПСЖ», поэтому клуб пристально следит за ситуацией.

В прошедшем сезоне 30-летний бразилец забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи отказался отвечать на вопрос о будущем нападающего Неймара.