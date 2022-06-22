Гальтье строит планы на трансферное окно вместе с «ПСЖ»
Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье в ближайшее время возглавит «ПСЖ» вместо Маурисио Почеттино, сообщает GFFN.
По информации источника, 55-летний француз уже строит планы на трансферное окно вместе с «ПСЖ».
Отмечается, что Гальтье вместе со своим штабом готовит шорт-лист из игроков, которых хотел бы видеть в парижском клубе.
В прошедшем сезоне «Ницца» заняла пятое место в лиге 1, набрав 66 очков в 38 матчах. «ПСЖ» с 86 баллами стал чемпионом Франции.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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