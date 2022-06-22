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Сегодня, 12:20

Гальтье строит планы на трансферное окно вместе с «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье в ближайшее время возглавит «ПСЖ» вместо Маурисио Почеттино, сообщает GFFN.

По информации источника, 55-летний француз уже строит планы на трансферное окно вместе с «ПСЖ».

Отмечается, что Гальтье вместе со своим штабом готовит шорт-лист из игроков, которых хотел бы видеть в парижском клубе.

В прошедшем сезоне «Ницца» заняла пятое место в лиге 1, набрав 66 очков в 38 матчах. «ПСЖ» с 86 баллами стал чемпионом Франции.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/christophe-galiter-interested-in-taking-khephren-thuram-to-psg/
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