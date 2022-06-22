Гальтье строит планы на трансферное окно вместе с «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье в ближайшее время возглавит «ПСЖ» вместо Маурисио Почеттино, сообщает GFFN.

По информации источника, 55-летний француз уже строит планы на трансферное окно вместе с «ПСЖ».

Отмечается, что Гальтье вместе со своим штабом готовит шорт-лист из игроков, которых хотел бы видеть в парижском клубе.