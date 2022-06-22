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Сегодня, 18:29

Людовик Жюли вошел в тренерский штаб «Лиона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Лиона» Людовик Жюли стал новым тренером, отвечающим за работу с нападающими, информирует официальный сайт французского клуба.

«Для меня большая честь вернуться сюда, в «Лион». Это сильный шаг со стороны клуба — подумать обо мне и возложить на меня эту ответственность», — приводит слова Жюли сайт «Лиона».

Людовик Жюли является воспитанником академии «Лиона». Нападающий провел за этот французский клуб 131 матч в период с 1994 по 1998 год.

За свою карьеру Жюли успел поиграть в таких клубах, как «Барселона», «Рома», «ПСЖ» и «Монако».

ФК Лион
Людовик Жюли
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