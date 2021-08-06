В «ПСЖ» уверены, что смогут договориться с Месси о контракте

«ПСЖ» начал активную работу по структуре и условиям контракта, который клуб, предложит нападающему Лионелю Месси. В Париже уверены, что смогу договориться с 34-летним аргентинцем, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Накануне «Барселона» официально объявила, что не будет продлевать контракт со своим самым звездным игроком последнего десятилетия.

Контракт аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истек в конце июня 2021 года, однако президент клуба Жоан Лапорта уверял общественность, что клуб подпишет новую сделку с капитаном команды.

Лионель Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 года. Дебютировал аргентинец в составе команды в 2003 году. На «Камп Ноу» 34-летний аргентинец выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 7 Кубков и 8 Суперкубков Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Шесть раз Месси становился обладателем «Золотого мяча».