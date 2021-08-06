Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» в случае прихода Месси откажется от трансфера Погба

19:08
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Потенциальный приход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» может изменить трансферные планы парижан, утверждает ESPN.

Трансфер аргентинца увеличивает вероятность того, что форвард Килиан Мбаппе подпишет новый долгосрочный контракт с «ПСЖ». Также переход Месси означает отказ «ПСЖ» от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«ПСЖ» с четверга ведет переговоры с представителями аргентинского нападающего. Парижане смогли добиться прогресса в прямых переговорах о подписании Месси. Стороны пытаются найти компромисс по условиям контракта.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 6 августа
Это была война. Россиянки победили, потому что были готовы убиться на площадке, а норвежки — нет
Мы в финале Олимпиады! Гандболистки выстояли с Норвегией, несмотря на красную карточку, и идут защищать титул
Тренер «Динамо» Шварц: «Насколько я знаю, Месси уже в Москве»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд