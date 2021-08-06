«ПСЖ» в случае прихода Месси откажется от трансфера Погба

Потенциальный приход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» может изменить трансферные планы парижан, утверждает ESPN.

Трансфер аргентинца увеличивает вероятность того, что форвард Килиан Мбаппе подпишет новый долгосрочный контракт с «ПСЖ». Также переход Месси означает отказ «ПСЖ» от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«ПСЖ» с четверга ведет переговоры с представителями аргентинского нападающего. Парижане смогли добиться прогресса в прямых переговорах о подписании Месси. Стороны пытаются найти компромисс по условиям контракта.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.