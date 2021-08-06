Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймар предложил Месси забрать у него 10-й номер в «ПСЖ»

16:44
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Неймар пытается убедить бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси перейти во французский клуб.

Бразилец предложил аргентинцу взять принадлежащий ему 10-й номер, под которым Месси играл в «Барселоне», сообщает RMC Sport.

Однако Лионель отказался от этого предложения: он не станет забирать «десятку» у Неймара даже в случае прихода в «ПСЖ».

30 июня 2021 года Лионель Месси получил статут свободного агента, покинув «Барселону» в связи с окончанием контракта.

Новое же соглашение аргентинец не смог подписать с сине-гранатовыми из-за существующего в ла лиге индивидуального для каждой команды потолка зарплат, который зависит от доходов и расходов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — снова пятая
Медальный прогноз на 6 августа на Олимпиаде: два золота и еще две медали для России
Олимпиада, 6 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
У бразильской волейболистки нашли допинг после матча с Россией. Могут ли наши подать протест на проигранный четвертьфинал?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд