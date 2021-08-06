Неймар предложил Месси забрать у него 10-й номер в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пытается убедить бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси перейти во французский клуб.

Бразилец предложил аргентинцу взять принадлежащий ему 10-й номер, под которым Месси играл в «Барселоне», сообщает RMC Sport.

Однако Лионель отказался от этого предложения: он не станет забирать «десятку» у Неймара даже в случае прихода в «ПСЖ».

30 июня 2021 года Лионель Месси получил статут свободного агента, покинув «Барселону» в связи с окончанием контракта.

Новое же соглашение аргентинец не смог подписать с сине-гранатовыми из-за существующего в ла лиге индивидуального для каждой команды потолка зарплат, который зависит от доходов и расходов.