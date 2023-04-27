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Сегодня, 16:50

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Неймара после операции

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Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает реабилитацию после травмы, сообщается на официальном сайте парижан.

«Неймар вернулся в тренировочный центр. Члены медицинского персонала «ПСЖ» и хирурги, оперировавшие его в Дохе, сегодня приступили к снятию защитного ботинка. Получив обнадеживающие результаты анализов, игрок теперь сможет продолжить реабилитацию в Париже», — говорится в официальном заявлении «ПСЖ».

31-летний игрок получил травму лодыжки в матче с «Лиллем» 19 февраля, после чего перенес операцию в Дохе. Сообщается, что он не вернется в состав «ПСЖ» до конца сезона.

Бразилец провел 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Марсель 32 20 7 5 59-31 67
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 32 18 7 7 66-46 61
5
 Лилль 32 16 8 8 57-40 56
6
 Ренн 32 16 5 11 51-34 53
7
 Лион 32 14 8 10 50-36 50
8
 Реймс 32 11 14 7 40-34 47
9
 Клермон Фут 32 13 7 12 35-43 46
10
 Ницца 32 11 12 9 39-31 45
11
 Лорьян 32 12 9 11 43-44 45
12
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
13
 Монпелье 32 12 4 16 48-52 40
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Страсбур 32 7 11 14 43-53 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 32 4 10 18 41-69 22
19
 Аяччо 32 6 4 22 22-58 22
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
Результаты / календарь
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38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 - : -
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 - : -
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 - : -
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 - : -
30.04 16:00
Ренн – Анже
 - : -
30.04 16:00
Труа – Ницца
 - : -
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 - : -
30.04 21:45
Марсель – Осер
 - : -
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 22
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 25 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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