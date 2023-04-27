«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Вандерсона

Защитник «Монако» Вандерсон может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.

По информации источника, манкунианцы уже готовят предложение по трансферу 21-летнего бразильца.

Вандерсон выступает за «Монако» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 34 матча за команду во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.