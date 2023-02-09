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Сегодня, 09:05

У Месси есть несколько вариантов продолжения контракта с «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

У аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси есть два варианта для продолжения контракта с парижским клубом, сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство команды предлагает звездному аргентинцу однолетний контракт или однолетнее соглашение с возможностью продления. Окончательный выбор остается за футболистом.

Также сообщается, что стороны еще не смогли договориться насчет финансовых условий сделки.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне аргентинец провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
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 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
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 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
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 Лион 22 9 5 8 33-24 32
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 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
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 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
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 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
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 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
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 - : -
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Анже – Осер
 - : -
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Лилль – Страсбур
 - : -
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Монпелье – Брест
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