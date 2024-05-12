«ПСЖ» на своем поле примет «Тулузу» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Парк де Принс» в Париже, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «ПСЖ» — «Тулуза» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 70 очками. «Тулуза» идет на 12-й строчке в лиге 1 с 40 баллами.