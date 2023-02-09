Брат Месси извинился за свои высказывания в адрес «Барселоны»

Матиас Месси, брат нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, извинился за свои слова в адрес «Барселоны», сказанные на трансляции на своем канале в Twitch.

В эфире его брат заявлял: «Мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

«Я хочу извиниться за то, что сказал в социальных сетях: Я просто шутил со своим сыном и моими друзьями. Как я могу думать подобное о таком большом клубе, как «Барселона», и его истории, о команде, которая многое дала как моей семье, так и Лео? Для нас Каталония — наш второй дом, и это хорошо известно. Мне очень жаль, и я извиняюсь перед всеми, особенно перед болельщиками «Барселоны», — написал Матиас Месси в соцсетях.

Также родственник именитого футболиста заявлял, что «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси и «музей «Барселоны» — это музей Месси».

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.