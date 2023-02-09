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Сегодня, 08:30

Гальтье прокомментировал игру Неймара против «Марселя»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался об игре нападающего парижан Неймара в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

«Игра Неймара? До перерыва он находил свободные зоны, наносил хорошие удары. Он был очень недоволен, когда попал в каркас. Во втором тайме ему было тяжелее, как и всей команде, его лишили свободного пространства. Неймар максимально выложился в этой игре», — приводит слова Гальтье Time.News.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за парижскую команду 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
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 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
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 Нант 22 5 10 7 23-26 25
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 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
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Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
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Лион – Ланс
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

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Лион

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

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Реймс

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