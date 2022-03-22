У Мбаппе не было конфликта с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пока не знает, покинет ли летом парижский клуб, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, у игрока хорошие отношения с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи. Он поддерживает француза и хочет, чтобы он остался.

Ранее в СМИ писали, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» из-за не совсем хороших отношений с Аль-Хелайфи.

Контракт француза с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона, парижане пока так и не смогли продлить его соглашение. В этом сезоне 23-летний форвард участвовал в 36 матчах за команду, забив 26 голов и сделав 17 результативных передач.