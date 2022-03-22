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Сегодня, 18:43

Мауро Икарди хочет покинуть «ПСЖ» летом 2022 года

Икарди может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди хочет уйти из парижского клуба, сообщает RMC Sport.

По данным источника, футболист планирует сменить команду летом 2022 года, однако сейчас сложно найти клуб, который выполнит контрактные требования аргентинца.

В этом сезоне 29-летний форвард забил 4 гола в 23 матчах чемпионата Франции. Соглашение футболиста с парижанами рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость форварда — 28 миллионов евро. В 2019 году «ПСЖ» заплатил «Интеру» за Икарди 58 миллионов евро.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
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 Монако 29 12 8 9 43-30 44
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 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
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 Лион 29 11 10 8 40-37 42
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 Нант 29 12 6 11 36-31 42
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 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
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 Брест 29 9 8 12 36-43 35
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 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
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 Метц 29 4 11 14 26-52 23
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 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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 - : -
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Лион – Анже
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Метц – Монако
 - : -
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