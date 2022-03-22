«ПСЖ» хочет, чтобы Серхио Рамос летом покинул команду

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть команду летом 2022 года, пишет французский комментатор Фабрис Хоукинс.

? Au Paris Saint-Germain, on ne peut que constater les difficult?s de Sergio Ramos qui sera pouss? vers la sortie l'?t? prochain.



Le PSG recherche un d?fenseur jeune et fiable. Evan #Ndicka a bien ?t? sond?. Rien de plus pour le moment. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 22, 2022

По данным источника, руководство клуба хочет подтолкнуть 35-летнего игрока к уходу. «ПСЖ» уже ищет другого футболиста на его место.

Ранее во Франции сообщали, что Серхио Рамос не собирается покидать «ПСЖ».