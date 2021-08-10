Тухель — о переходе Месси в «ПСЖ»: «Я огорчен, что он не завершит карьеру в «Барселоне»
23:13
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».
Специалист возглавлял парижский клуб с 2018 по 2020 год.
«Месси — отличный вариант для любого клуба мира. Но я огорчен, что он не завершит карьеру в «Барселоне». Месси и «Барселона» были одним целым», — цитирует Тухеля Canal+.
Месси переходит в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Месси и «Барселона» подчеркивали, что в противном случае продолжили бы сотрудничество.
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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