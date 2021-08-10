Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

Специалист возглавлял парижский клуб с 2018 по 2020 год.

«Месси — отличный вариант для любого клуба мира. Но я огорчен, что он не завершит карьеру в «Барселоне». Месси и «Барселона» были одним целым», — цитирует Тухеля Canal+.

Месси переходит в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Месси и «Барселона» подчеркивали, что в противном случае продолжили бы сотрудничество.