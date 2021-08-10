Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Тухель — о переходе Месси в «ПСЖ»: «Я огорчен, что он не завершит карьеру в «Барселоне»

23:13
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

Специалист возглавлял парижский клуб с 2018 по 2020 год.

«Месси — отличный вариант для любого клуба мира. Но я огорчен, что он не завершит карьеру в «Барселоне». Месси и «Барселона» были одним целым», — цитирует Тухеля Canal+.

Месси переходит в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Месси и «Барселона» подчеркивали, что в противном случае продолжили бы сотрудничество.

Дополнительная информация:

https://www.canalplus.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Самый быстрый человек планеты — в центре скандала. Его друг оказался дилером допинга
«Худший блеф в истории спорта». В Америке выдали безумный инсайд про Капризова — ЦСКА «заплатит» ему больше 700 миллионов рублей!
Точный удар Головина помог «Монако» победить «Спарту» в Лиге чемпионов
«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы