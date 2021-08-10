«ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси

«ПСЖ» объявил о том, что нападающий Лионель Месси стал новым игроком команды.

A new ? in Paris !



PSGxMESSI ??? pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

34-летний аргентинец будет выступать в новой команде под 30-м номером.

Лионель Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате.

Ранее,10 августа, стало известно, что французский клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон. Контракт рассчитан на два года.

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз завоевывал Кубок Испании, 8 раз побеждал в Суперкубке Испании, 4 раза над головой поднимал кубок Лиги чемпионов и по 3 раза Суперкубок УЕФА и клубного чемпионата мира.

Аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча».