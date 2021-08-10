В Интернете появились первые фото и видео Месси в форме «ПСЖ»
В сети появились первые фотографии Лионеля Месси в форме «ПСЖ». Он будет играть в клубе под 30-м номером. Под ним футболист дебютировал за «Барселону» в 2004 году.
Одной из альтернатив был номер 19, под которым Месси также играл в юности, но все же был выбран 30-й. Вместе с фото появилось и видео.
??? FOOT I Mesdames et Messieurs, #Messi, v?tu du maillot parisien, est actuellement au #Parc des Princes.— Conflits France (@ConflitsFrance) August 10, 2021
(Twitter) #MessiPSG pic.twitter.com/WK7TdNcfsk
Лионель Месси переходит в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Месси и «Барселона» подчеркивали, что в противном случае продолжили бы сотрудничество.
Контракт будет заключен на два сезона с возможностью продления еще на один. Официально зарплата 34-летнего Месси в «ПСЖ» не раскрывается, ранее СМИ писали, что она может составить 35 миллионов евро за сезон.
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