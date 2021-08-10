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В Интернете появились первые фото и видео Месси в форме «ПСЖ»

22:48
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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В сети появились первые фотографии Лионеля Месси в форме «ПСЖ». Он будет играть в клубе под 30-м номером. Под ним футболист дебютировал за «Барселону» в 2004 году.

Одной из альтернатив был номер 19, под которым Месси также играл в юности, но все же был выбран 30-й. Вместе с фото появилось и видео.

Лионель Месси переходит в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Месси и «Барселона» подчеркивали, что в противном случае продолжили бы сотрудничество.

Контракт будет заключен на два сезона с возможностью продления еще на один. Официально зарплата 34-летнего Месси в «ПСЖ» не раскрывается, ранее СМИ писали, что она может составить 35 миллионов евро за сезон.

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Иван Шитик все материалы автора

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