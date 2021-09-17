Спортивный директор «ПСЖ» раскрыл детали переговоров о переходе Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о переходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны» в парижский клуб.

«Не скрою, мы общались уже в январе, когда у него сталось шесть месяцев по контракту с «Барселоной». Мы не выходили с ним на контакт до января 2021 года.

Думаю, Месси хотел остаться в «Барселоне». Он хотел там закончить карьеру. Но история Месси в «Барселоне» завершилась, наша началась. Прекрасно видеть Месси в футболке «ПСЖ», — цитирует Леонардо Sport.es.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В каталонском клубе он не смог остаться из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Сообщалось, что зарплата Месси может составить 35 миллионов евро в год.