Мбаппе может пропустить матч «ПСЖ» с «Лионом»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, скорее всего, не сыграет в матче 6-го тура лиги 1 с «Лионом». Игра пройдет 19 сентября.
Форвард был травмирован в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:1). Он до сих пор испытывает болевые ощущения, не позволяющие приступить к тренировкам, сообщает Le Parisien.
«ПСЖ» после пяти туров чемпионата Франции лидирует в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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