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Чемпионат Франции, шестой тур: результаты матчей

21:00
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Шестой тур чемпионата Франции.

17 сентября, пятница

Страсбур — Метц. 22:00

Страсбур — Метц

18 сентября, суббота

Ланс — Лилль. 18:00

Ланс — Лилль

Сент-Этьен — Бордо. 22:00

Сент-Этьен — Бордо

19 сентября, воскресенье

Ницца — Монако. 14:00

Ницца — Монако

Анже — Нант. 16:00

Анже — Нант

Клермон Фут — Брест. 16:00

Клермон Фут — Брест

Реймс — Лорьян. 16:00

Реймс — Лорьян

Труа — Монпелье. 16:00

Труа — Монпелье

Марсель — Ренн. 18:00

Марсель — Ренн

ПСЖ — Лион. 21:45

ПСЖ — Лион

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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