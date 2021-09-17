Чемпионат Франции, шестой тур: результаты матчей
17 сентября, пятница
Страсбур — Метц. 22:00
18 сентября, суббота
Ланс — Лилль. 18:00
Сент-Этьен — Бордо. 22:00
19 сентября, воскресенье
Ницца — Монако. 14:00
Анже — Нант. 16:00
Клермон Фут — Брест. 16:00
Реймс — Лорьян. 16:00
Труа — Монпелье. 16:00
Марсель — Ренн. 18:00
ПСЖ — Лион. 21:45
Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю