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«ПСЖ» назвал срок контракта Месси

23:30
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Нападающий Лионель Месси 10 августа официально заключил контракт с «ПСЖ». Как и предполагалось, 34-летний аргентинец заключил соглашение на два года с опцией продления договора еще на сезон.

По данным СМИ, годовая зарплата форварда составит около 35 миллиона евро с бонусами.

Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре — Лигу чемпионов. Он также является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы