«ПСЖ» назвал срок контракта Месси
23:30
Нападающий Лионель Месси 10 августа официально заключил контракт с «ПСЖ». Как и предполагалось, 34-летний аргентинец заключил соглашение на два года с опцией продления договора еще на сезон.
По данным СМИ, годовая зарплата форварда составит около 35 миллиона евро с бонусами.
Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.
В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре — Лигу чемпионов. Он также является шестикратным обладателем «Золотого мяча».
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