«ПСЖ» назвал срок контракта Месси

Нападающий Лионель Месси 10 августа официально заключил контракт с «ПСЖ». Как и предполагалось, 34-летний аргентинец заключил соглашение на два года с опцией продления договора еще на сезон.

Le Paris Saint-Germain est tr?s heureux d'annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une ann?e suppl?mentaire en option.



PSGxMESSI ??? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

По данным СМИ, годовая зарплата форварда составит около 35 миллиона евро с бонусами.

Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре — Лигу чемпионов. Он также является шестикратным обладателем «Золотого мяча».