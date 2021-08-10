Нападающий Лионель Месси прокомментировал свой переход в «ПСЖ». Несколько минут назад парижане объявили о подписании контракта с аргентинцем.

«Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я настроен решительно построить вместе с ними что-то хорошее для клуба и болельщиков. Не могу дождаться, когда ступлю на поле «Парк де Пренс», — приводит слова Месси официальный сайт парижан.

Ранее, 10 августа, стало известно, что французский клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон. 34-летний аргентинец заключил соглашение на два года с опцией продления договора еще на сезон.