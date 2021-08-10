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Месси — о переходе в «ПСЖ»: «Не могу дождаться, когда ступлю на поле «Парк де Пренс»

23:25
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий Лионель Месси прокомментировал свой переход в «ПСЖ». Несколько минут назад парижане объявили о подписании контракта с аргентинцем.

«Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я настроен решительно построить вместе с ними что-то хорошее для клуба и болельщиков. Не могу дождаться, когда ступлю на поле «Парк де Пренс», — приводит слова Месси официальный сайт парижан.

Ранее, 10 августа, стало известно, что французский клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон. 34-летний аргентинец заключил соглашение на два года с опцией продления договора еще на сезон.

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/cp-lionel-messi-psg-paris-saint-germain-mercato

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Виктория Кравченко все материалы автора

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