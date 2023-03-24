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«ПСЖ» может подписать нападающего «Милана» Леау, если Месси покинет клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» ищет замену нападающему команды Лионелю Месси, если аргентинец решит покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, французский клуб рассматривает вариант приобретения нападающего «Милана» Рафаэла Леау на замену Месси. Будущее 35-летнего аргентинца все еще неопределенно, поскольку у него заканчивается контракт в конце сезона-2022/23, и он может уйти бесплатно.

23-летний Леау также еще не продлил контракт с «Миланом», что может привести к тому, что «ПСЖ» активирует пункт об отступных в его контракте на сумму 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов продать форварда летом, если не договорится с ним о новом соглашении. Также информировалось, что «Барселона» разработала план по возвращению Месси в клуб.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Лионель Месси
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
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 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
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 Лион 28 11 8 9 43-32 41
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 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
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 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
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 Осер 28 5 8 15 23-51 23
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