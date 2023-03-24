Агуэро: «Если Лапорта сделает шаг, возвращение Месси в «Барселону» станет ближе»
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».
«Если президент Лапорта сделает этот шаг, я думаю, что возвращение Месси в «Барселону» станет ближе», — приводит слова Агуэро журналист Фабрицио Романо.
Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард провел за парижан 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.
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|
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|28
|10
|5
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|43-48
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|
13
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|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
17
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|
18
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|
19
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|
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|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|- : -
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
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|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|- : -
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|2.04
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ПСЖ – Лион
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|
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ПСЖ
|19
|
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Лилль
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
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|П
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Лионель Месси
ПСЖ
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|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|22
|2
|2
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