«Барселона» разработала план по возвращению Месси в клуб

«Барселона» рассчитывает вернуть нападающего Лионеля Месси в команду, сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает издание, каталонцы рассчитывают, что 35-летний аргентинец не станет продлевать контракт с «ПСЖ», который действует до конца июня 2023 года. В «Барселоне» собираются предложить Месси пойти на понижение зарплаты, но при этом готовы гарантировать ему определенный процент от доходов клуба в случае успешных выступлений в турнирах.

Месси — воспитанник «Барселоны», он перешел в академию клуба из аргентинского «Ньюэллс Олд Бойс» в 2000 году.

Форвард выступал за испанскую команду до лета 2021 года, после чего перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.