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Сегодня, 12:07

«Барселона» разработала план по возвращению Месси в клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

«Барселона» рассчитывает вернуть нападающего Лионеля Месси в команду, сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает издание, каталонцы рассчитывают, что 35-летний аргентинец не станет продлевать контракт с «ПСЖ», который действует до конца июня 2023 года. В «Барселоне» собираются предложить Месси пойти на понижение зарплаты, но при этом готовы гарантировать ему определенный процент от доходов клуба в случае успешных выступлений в турнирах.

Месси — воспитанник «Барселоны», он перешел в академию клуба из аргентинского «Ньюэллс Олд Бойс» в 2000 году.

Форвард выступал за испанскую команду до лета 2021 года, после чего перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Лионель Месси
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ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
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20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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 - : -
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