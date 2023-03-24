Суперкубок Франции пройдет в Таиланде

В четверг, 23 марта, совет директоров профессиональной лиги Франции принял решение о проведении Суперкубка Франции-2023 в Бангкоке, Таиланд. Это четвертый раз в истории, когда он пройдет в Азии.

Матч между победителем лиги 1 и победителем Кубка Франции в сезоне-2022/23 состоится в субботу, 5 августа, на Национальном стадионе Раджамангала в Бангкоке.

Последние два розыгрыша турнира прошли в Тель-Авиве. Действующим победителем является «ПСЖ».