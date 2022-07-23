Неймар заявил, что не хочет уходить из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что не хочет уходить из французского клуба этим летом.

«Я хочу остаться в «ПСЖ». Никто в клубе не говорил мне ничего о планах, связанных с моим будущим. Не знаю, чего хочет клуб, но я хочу остаться», — сказал в интервью AFP Неймар.

Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В прошлом сезоне 30-летний бразилец забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что футболист может сменить команду в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года.