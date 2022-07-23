Неймар заявил, что не хочет уходить из «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что не хочет уходить из французского клуба этим летом.
«Я хочу остаться в «ПСЖ». Никто в клубе не говорил мне ничего о планах, связанных с моим будущим. Не знаю, чего хочет клуб, но я хочу остаться», — сказал в интервью AFP Неймар.
Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В прошлом сезоне 30-летний бразилец забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за парижан.
Ранее сообщалось, что футболист может сменить команду в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро, его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года.
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2
|Марсель
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|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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