«Ренн» отказался продавать полузащитника Тела в «Баварию»
«Ренн» отказался продать молодого полузащитника Матиса Тела в мюнхенскую «Баварию», сообщает журналист Кристиан Фальк.
«Ренн» отклонил предложение немецкого клуба, которое составило 25 миллионов евро.
При этом сообщается, что Тел не включен в состав «Ренна» на товарищеский матч против немецкого «Аугсбурга». Возможность трансфера 17-летнего игрока сохраняется.
Тел в прошлом сезоне 7 раз выходил на поле в матчах чемпионата Франции.
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|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
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|0
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7
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|0
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8
|Лион
|0
|0
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|0
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|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Реймс
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Осер
|0
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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