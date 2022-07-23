«Ренн» отказался продавать полузащитника Тела в «Баварию»

«Ренн» отказался продать молодого полузащитника Матиса Тела в мюнхенскую «Баварию», сообщает журналист Кристиан Фальк.

«Ренн» отклонил предложение немецкого клуба, которое составило 25 миллионов евро.

При этом сообщается, что Тел не включен в состав «Ренна» на товарищеский матч против немецкого «Аугсбурга». Возможность трансфера 17-летнего игрока сохраняется.

Тел в прошлом сезоне 7 раз выходил на поле в матчах чемпионата Франции.