«Марсель» подпишет Верету, если «Рома» найдет ему замену
«Марсель» сохраняет интерес к полузащитнику «Ромы» Жордану Верету, сообщает Николо Скира.
По информации источника, трансфер состоится в случае, если римляне подпишут нового полузащитника на замену 29-летнему французу.
В прошлом сезоне Верету забил 4 гола и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
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|5.08
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Лион – Аяччо
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Страсбур – Монако
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Клермон Фут – ПСЖ
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Тулуза – Ницца
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