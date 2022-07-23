«Марсель» подпишет Верету, если «Рома» найдет ему замену

«Марсель» сохраняет интерес к полузащитнику «Ромы» Жордану Верету, сообщает Николо Скира.

По информации источника, трансфер состоится в случае, если римляне подпишут нового полузащитника на замену 29-летнему французу.

В прошлом сезоне Верету забил 4 гола и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.