Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:14

«Марсель» подпишет Верету, если «Рома» найдет ему замену

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Марсель» сохраняет интерес к полузащитнику «Ромы» Жордану Верету, сообщает Николо Скира.

По информации источника, трансфер состоится в случае, если римляне подпишут нового полузащитника на замену 29-летнему французу.

В прошлом сезоне Верету забил 4 гола и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Футбол
ФК Марсель
ФК Рома
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
Брат Хабиба захотел стать чемпионом Bellator. Полгода назад Усману Нурмагомедову грозили пожизненным сроком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Витинья: «Хочу помочь Месси, Мбаппе, Неймару и Роналду»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
3
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
14
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
18
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аяччо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 - : -
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 - : -
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости