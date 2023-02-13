Неймар и Кампуш поссорились в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Монако»

Форвард «ПСЖ» Неймар поссорился с футбольным советником клуба Луишем Кампушем, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, инцидент произошел после поражения в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:3). Неймар и Кампуш вступили в перепалку на португальском языке.

Ранее сообщалось, что Неймар остался недоволен игрой некоторых футболистов «ПСЖ» в матче с «Монако».

«ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками, но теперь опережает идущий вторым «Марсель» уже на 5 очков.