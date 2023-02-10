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Сегодня, 13:05

Чемпионат Франции: «Монако» — «ПСЖ», «Клермон Фут» — «Марсель» и другие матчи 23-го тура

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Форвард «ПСЖ» Неймар и полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
23-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 23-й тур
10 февр, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Аяччо
Франция. Лига 1. 23-й тур
11 февр, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
ПСЖ
Франция. Лига 1. 23-й тур
11 февр, 23:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Марсель
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 15:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Ренн
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Осер
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Страсбур
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Брест
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Труа
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 19:05. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Лорьян
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 22:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Ланс

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
4 тур
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12 тур
13 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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