Чемпионат Франции: «Монако» — «ПСЖ», «Клермон Фут» — «Марсель» и другие матчи 23-го тура

23-й тур чемпионата Франции.

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Турнирная таблица французского чемпионата — здесь