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Сегодня, 08:49

Месси выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси обратился с словами поддержки к пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии.

«Это очень тяжелые дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Мое сердце сочувствует им», — написал футболист в соцсетях.

Ранее сообщалось, что футболка аргентинского форварда была выставлена на благотворительный аукцион. Все средства с продажи будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков.

По последним данным число погибших во время землетрясений в Турции увеличилось до 30 тысяч человек. В Сирии погибли 3,5 тысячи человек.

Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
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 Нант 23 6 10 7 24-26 28
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 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
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 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
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Ницца – Аяччо
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Монако – ПСЖ
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 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 1 : 1
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 2 : 0
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 3 : 0
12.02 17:00
Реймс – Труа
 4 : 0
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Нант – Лорьян
 1 : 0
12.02 22:45
Лион – Ланс
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Лионель Месси

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Жонатан Клаусс

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