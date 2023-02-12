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Сегодня, 17:38

Неймар остался недоволен игрой некоторых футболистов «ПСЖ» в матче с «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен игрой некоторых футболистов парижской команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3), утверждает L'Equipe.

Так, бразильцу не нравилось, что Витинья не давал ему передачи в нужные зоны. Кроме того, Неймар был недоволен тем, какие решения принимал на поле Уго Экитике.

Напомним, что «ПСЖ» перед игрой с «Монако» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами из-за травм и болезней футболистов.

«ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками, но теперь опережает идущий вторым «Марсель» уже на 5 очков.

Неймар Сантос
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Источник: Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в 2024 году в одностороннем порядке
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
11
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
12
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
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